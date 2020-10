Film Stasera in Tv – La battaglia dei sessi – Trailer, Dove vederlo ed orario (Di giovedì 8 ottobre 2020) Stasera in tv il Film La battaglia dei sessi. Coproduzione britannico-statunitense del 2017 per la regia di Jonathan Dayton, Valerie Faris con Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough, Sarah Silverman nei ruoli principali. Il Film è l’entusiasmante racconto della rivoluzionaria partita di tennis che ebbe luogo nel 1973 tra la campionessa del mondo Billie Jean King e l’ex campione del mondo Bobby Riggs. La battaglia dei sessi – Trama Sulla scia della rivoluzione sessuale e dell’ascesa del movimento femminista, la partita di tennis del 1973 tra la campionessa mondiale femminile Billie Jean King e l’ex campione maschile, nonché scommettitore di professione, Bobby Riggs fu etichettata come La battaglia dei ... Leggi su giornal (Di giovedì 8 ottobre 2020)in tv ilLadei. Coproduzione britannico-statunitense del 2017 per la regia di Jonathan Dayton, Valerie Faris con Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough, Sarah Silverman nei ruoli principali. Ilè l’entusiasmante racconto della rivoluzionaria partita di tennis che ebbe luogo nel 1973 tra la campionessa del mondo Billie Jean King e l’ex campione del mondo Bobby Riggs. Ladei– Trama Sulla scia della rivoluzione sessuale e dell’ascesa del movimento femminista, la partita di tennis del 1973 tra la campionessa mondiale femminile Billie Jean King e l’ex campione maschile, nonché scommettitore di professione, Bobby Riggs fu etichettata come Ladei ...

