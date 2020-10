Fidanzati uccisi a Lecce | Antonio De Marco dopo il massacro | “Mi sentivo solo”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Nuovi particolari si innestano nella ricostruzione del duplice omicidio di, vittime l’arbitro Daniele De Santis e la fidanzata, Eleonora Manta. Dai verbali dell’interrogatorio diDe, il 21enne reo confessoil, sarebbero emersi ulteriori elementi sulla cornice di pensieri e azioni che sigilla quella notte di sangue e orrore in via Montello. L’interrogatorio diDel’arresto diDe, studente di Scienze infermieristiche ora in carcere con l’accusa di aver massacrato Daniele De Santis e Eleonora Manta, si arricchisce la ricostruzione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio davanti al gip, Michele Toriello. ...