Festival dello sviluppo sostenibile | allarme per l’Agenda 2030

(Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – La pandemia ha fatto fare “un passo indietro” rispetto al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Contemporaneamente però, ha rilanciato la sostenibilità al cuore delle agende politiche, con la consapevolezza che rappresenta “l’unica strada per salvare il Pianeta”. Due dinamiche opposte, quelle emerse oggi in Farnesina alla conferenza di chiusura del Festival dello sviluppo sostenibile.

Paolo Gentiloni, commissario UE all’Economia, oggi ha partecipato al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 e nel corso del suo intervento ha toccato un argomento sempre estremamente attuale come ...Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo in videocollegamento al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020. “Questo significa che il commissario Arcuri che sta completando la gara per ...