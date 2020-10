Federico Chiesa, il fratello Lorenzo bersagliato da insulti, ma alcuni tifosi della Fiorentina si dissociano, (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il passaggio di un calciatore dalla Fiorentina agli odiati rivali della Juventus sarà sempre causa di polemiche e rabbia. È accaduto con una leggenda come Roberto Baggio, con Federico Bernardeschi e ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il passaggio di un calciatore dallaagli odiati rivaliJuventus sarà sempre causa di polemiche e rabbia. È accaduto con una leggenda come Roberto Baggio, conBernardeschi e ...

