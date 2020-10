Fassina | edilizia residenziale pubblica | piano nazionale è urgente

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma – Così: “La casa e’ una sofferenza acutissima in Italia. Soltanto a Roma riguarda decine di migliaia di famiglie. È problema strutturale che la pandemia ha aggravato”, ha dichiarato Stefanodalla manifestazione per il diritto all’abitare in Piazza Giovanni da Verrazzano. “Le risposte emergenziali, pur necessarie, sono inadeguate. Ma anche su tale fronte dobbiamo registrare, per quanto riguarda il Campidoglio, l’assenza di passi avanti sul buono casa e i serissimi ostacoli all’erogazione bonus affitto.” Prosegue: “Oggi, giornata interper il diritto all’abitare, ribadiamo ancora una volta la necessita’ e urgenza di undi...