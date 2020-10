Famoso cantante italiano paparazzato in strada mentre bacia un uomo misterioso (Di giovedì 8 ottobre 2020) Alberto Dandolo attraverso il sito Dagospia ha lanciato un’indiscrezione che sta smuovendo il web. Un noto cantante della musica italiana è stato paparazzato in atteggiamenti intimi con un uomo sconosciuto. Il volto dell’artista è stato pixelato, ma grazie ad alcuni dettagli non sarebbe difficile risalire al suo nome. Ecco le parole di Dagospia DANDOLO EXTRA-SCOOP! – CHI È IL FAMOSISSIMO E ASSAI MACHO cantante italiano PIZZICATO A LIMONARE CON UN VIRILE MASCHIONE? LUI, SEX SYMBOL ADORATO DALLE DONNE, VIENE PRESO CON PASSIONE DAL VIRILE COMPAGNO, CHE GLI STRIZZA IL CULO mentre LO bacia – LE IMMAGINI SONO FINITE SULLE SCRIVANIE DEI DIRETTORI DEI MEJO GIORNALONI E PERIODICIChi è questo famosissimo e assai macho ... Leggi su trendit (Di giovedì 8 ottobre 2020) Alberto Dandolo attraverso il sito Dagospia ha lanciato un’indiscrezione che sta smuovendo il web. Un notodella musica italiana è statoin atteggiamenti intimi con unsconosciuto. Il volto dell’artista è stato pixelato, ma grazie ad alcuni dettagli non sarebbe difficile risalire al suo nome. Ecco le parole di Dagospia DANDOLO EXTRA-SCOOP! – CHI È IL FAMOSISSIMO E ASSAI MACHOPIZZICATO A LIMONARE CON UN VIRILE MASCHIONE? LUI, SEX SYMBOL ADORATO DALLE DONNE, VIENE PRESO CON PASSIONE DAL VIRILE COMPAGNO, CHE GLI STRIZZA IL CULOLO– LE IMMAGINI SONO FINITE SULLE SCRIVANIE DEI DIRETTORI DEI MEJO GIORNALONI E PERIODICIChi è questo famosissimo e assai macho ...

