Fall Guys "Season 2", nuovi contenuti, costumi e minigiochi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Due mesi dopo l'uscita di Fall Guys: Ultimate Knockout, Mediatonic ha rilasciato una "Season 2" per il suo coloratissimo platform battle-royale. La seconda stagione aggiunge nuovi contenuti e caratteristiche al gioco, tra cui un sacco di costumi a tema fantasy e giochi. La "Season 2" di Fall Guys aggiunge quattro divertenti giochi medievali a rotazione, come ad esempio un livello ambientato in un'arena con un castello. Mediatonic dice che altre novità sono "in arrivo". La nuova stagione introduce lo "Show Selector", una playlist curata che permette ai giocatori di scegliere quali tipi di round preferiscono giocare nel gioco, compresi alcuni eventi a tempo limitato. Oltre ad alcuni ...

