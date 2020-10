Faggiano (Genoa): «Siamo stati deficienti noi che siamo venuti a Napoli a giocare?» (Di giovedì 8 ottobre 2020) A Punto Nuovo Sport Show è intervenuto il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano. Il ds del Genoa ha detto che il campionato di Serie A si può salvare solo con una bolla modello Nba «Chiudiamoci 3-4-5 mesi tipo Nba, è l’unica soluzione. Bisogna trovare trovare una regione, magari che ha avuto meno contagi, e trasferirci lì. Bisogna fare tutti un sacrificio. Ricordo che se avessimo lanciato questa proposta un mese fa, ci sarebbe stata la rivolta della Lega e dell’associazione calciatori». Il Genoa ha ancora 17 positivi, di cui 10 sottoposti al secondo tampone. «Non è normale quello che è successo a noi. Sabato notte, prima della partita col Napoli, avevamo due giocatori con bassa carica virale. Schoene aveva carica virale ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 ottobre 2020) A Punto Nuovo Sport Show è intervenuto il direttore sportivo delDaniele. Il ds delha detto che il campionato di Serie A si può salvare solo con una bolla modello Nba «Chiudiamoci 3-4-5 mesi tipo Nba, è l’unica soluzione. Bisogna trovare trovare una regione, magari che ha avuto meno contagi, e trasferirci lì. Bisogna fare tutti un sacrificio. Ricordo che se avessimo lanciato questa proposta un mese fa, ci sarebbe stata la rivolta della Lega e dell’associazione calciatori». Ilha ancora 17 positivi, di cui 10 sottoposti al secondo tampone. «Non è normale quello che è successo a noi. Sabato notte, prima della partita col, avevamo due giocatori con bassa carica virale. Schoene aveva carica virale ...

SguardoAssente : @phonmax @PaytonSir Per le plusvalenze sicuramente... se il genoa può mettere fuori rosa il giocatore con il più al… - a99904573 : RT @cmdotcom: Il #Genoa esclude #Schone dalla lista #SerieA, l'agente tuona: 'E' uno scandalo! Ha deciso Faggiano, ma non finisce qui' http… - sportli26181512 : 'Schone escluso? Uno scandalo! #Genoa, non finisce qui!': L'agente dell'olandese, fuori dalla lista per la A: 'Per… - infoitsport : Il Genoa esclude Schone dalla lista Serie A, l'agente tuona: 'Uno scandalo! Ha deciso Faggiano, ma non finisce qui' - pccpla : RT @cmdotcom: Il #Genoa esclude #Schone dalla lista #SerieA, l'agente tuona: 'E' uno scandalo! Ha deciso Faggiano, ma non finisce qui' http… -

Ultime Notizie dalla rete : Faggiano Genoa Genoa, Faggiano a 360°: "Con Preziosi rapporto vero. Con Maran gioca chi merita" TUTTO mercato WEB Genoa, agente Schone sbotta: “Uno scandalo, poteva rescindere”

Scoppia un nuovo caso in ottica calciomercato Genoa. Il procuratore di Schone tuona contro l’esclusione dalla lista Serie A ...

L'agente di Schone: "Genoa, uno scandalo escluderlo!"

GENOVA - Revien Kanhai, agente di Lasse Schone, ha parlato a Voetbal Niuews dopo l' esclusione del suo assistito dalla lista degli over 22 del Genoa per il campionato di Serie A: " È stato uno scandal ...

Scoppia un nuovo caso in ottica calciomercato Genoa. Il procuratore di Schone tuona contro l’esclusione dalla lista Serie A ...GENOVA - Revien Kanhai, agente di Lasse Schone, ha parlato a Voetbal Niuews dopo l' esclusione del suo assistito dalla lista degli over 22 del Genoa per il campionato di Serie A: " È stato uno scandal ...