F1 Gp Eifel, Mick Schumacher: "Voglio imparare tanto. Mio padre fonte di ispirazione"

"Voglio imparare tanto, cercare di capire cosa significa essere un pilota di Formula 1 e cosa è necessario per diventarlo oltre a farmi trovare pronto per le prossime gare di F2". Così Mick Schumacher, alla vigilia dell'esordio in F1 nelle prove libere del GP dell'Eifel con Alfa Romeo. Vent'anni fa il primo titolo di papà Michael. "Sono fiero di lui, sarà sempre il migliore per me e lo prenderò come fonte di ispirazione – prosegue a Sky Sport –. E' stato bello riguardare vecchi suoi video e alcuni on board, anche se gran parte delle curve avranno bisogno di un approccio diverso rispetto a quello di mio padre".

