Evenepoel | “Rischiato di passare resto della mia vita su una sedia a rotelle dopo caduta al Giro di Lombardia” video

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Lasotto il ponte aldi Lombardia lungo la discesa del Muro di Sormano poteva costare carissimo a Remco. Il ciclista belga ha incominciato la sua riabilitazionela terribileoccorsagli a Ferragosto quando si era fratturato il bacino. Il suo ritorno alle gare ufficiali è previsto per il 2021, ma nel frattempo è già rimontato in sella e pochi giorni fa ha pedalato all’aperto per la prima voltoil bruttissimo incidente. L’alfiereDeceuninck-Quick Step ne ha parlato in un’intervista concessa a Het Nieuwsblad: “Sono stato molto fortunato, doppiamente fortunato. In primo luogo, una vena è esplosa nella zona inguinale: fortunatamente i medici sono stati in grado di ...