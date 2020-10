Eva Grimaldi contro Adua Del Vesco, ha cambiato opinione sull’attrice (Foto) (Di giovedì 8 ottobre 2020) Al principio Eva Grimaldi era stata colpita da Adua Del Vesco, appena entrata nella casa del GF Vip avrebbe voluto consolarla e l’ha fatto indirettamente con il like e il commento sui social. Tutto rimosso, attualmente Eva Grimaldi non segue più Adua Del Vesco, non ha più su di lei la stessa opinione. Cosa è successo? E’ alla rivista Chi che ha confidato che dopo i suoi primi racconti aveva messo un like per lei su Instagram e lasciato un “ti voglio bene” a un suo post. Tutto è cambiato con le dichiarazioni della Del Vesco, dopo quello che Eva ha visto e sentito ha cancellato sia il like che il commento. Parla di incoerenza ma la Grimaldi non è l’unica ad ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 ottobre 2020) Al principio Evaera stata colpita daDel, appena entrata nella casa del GF Vip avrebbe voluto consolarla e l’ha fatto indirettamente con il like e il commento sui social. Tutto rimosso, attualmente Evanon segue piùDel, non ha più su di lei la stessa. Cosa è successo? E’ alla rivista Chi che ha confidato che dopo i suoi primi racconti aveva messo un like per lei su Instagram e lasciato un “ti voglio bene” a un suo post. Tutto ècon le dichiarazioni della Del, dopo quello che Eva ha visto e sentito ha cancellato sia il like che il commento. Parla di incoerenza ma lanon è l’unica ad ...

elisarant0000 : @marina71268549 Grazie al cazzo se due sono conosciuti come ex per forza devono mantenere questa immagine non hanno… - CheDonnait : Ed anche Eva Grimaldi si aggiunge alla lista! #GFVIP - fanpage : #GFVip Eva Grimaldi contro Adua: - ElisaDiGiacomo : Eva Grimaldi su Adua Del Vesco: 'Dopo l'incoerenza le ho tolto un like messo tempo fa' - dellacquamarsa : Eva Grimaldi si dissocia da Adua ?? -