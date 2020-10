Estorsioni aggravate da metodo mafioso | Foggia | tre arresti Operazione Rodolfo | Guardia di finanza-Gico di Bari e polizia-squadra mobile

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Di seguito il comunicato congiunto: Nella mattinata odierna, ladie il Nucleo diEconomico-Finanziaria – G.I.C.O. di, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata delladi, hanno eseguito un “ordine di carcerazione”, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di, nei confronti di: 1. A.V.P., alias “capantica”, classe 1952, storico capo della batteria mafiosa “MORETTI-PELLEGRINO”, condannato a scontare la pena residua di anni 6, mesi 7 e giorni 26 di reclusione; 2. G.R., classe 1980, fiduciario del boss PELLEGRINO, condannato a scontare la pena residua di anni 3 e mesi 6 di ...

Ultime Notizie dalla rete : Estorsioni aggravate

Noi Notizie

Nella mattinata odierna, la Squadra Mobile di Foggia e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria - G.I.C.O. di Bari, in collaborazione con il Servizio Cen ...È stato rintracciato e arrestato a Scalea, nel Cosentino, in casa di una donna, Vincenzo Lo Russo, 28 anni, di Napoli, esponente dell'omonimo clan camorristico. Dovrà scontare 9 anni per estorsione ag ...