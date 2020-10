"Esiste un piano B?". Lockdown, la Gruber mette all'angolo Bonafede: una risposta inquietante, in che mani siamo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il contagio da coronavirus in Italia cresce, galoppa, l'ultimo bollettino è preoccupante. Ovvio, insomma, che la pandemia sia l'argomento al centro di Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7, la puntata è quella di giovedì 8 ottobre. Ospite in studio, il ministro della Giustizia M5s, Alfonso Bonafede. E la Gruber parte subito in quarta, chiedendo all'esponente di governo se "Esiste un piano B" per fronteggiare la pandemia. Ma Bonafede non risponde, nicchia, come suo solito. "Le chiedo ancora, Esiste un piano B?", insiste la Gruber. E Bonafede: "Il Cts ha elaborato 21 criteri prima dell'estate. E in base al tipo di situazione vengono prese rispettive misure dal governo". Insomma, di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il contagio da coronavirus in Italia cresce, galoppa, l'ultimo bollettino è preoccupante. Ovvio, insomma, che la pandemia sia l'argomento al centro di Otto e Mezzo, il programma di Lilliin onda su La7, la puntata è quella di giovedì 8 ottobre. Ospite in studio, il ministro della Giustizia M5s, Alfonso. E laparte subito in quarta, chiedendo all'esponente di governo se "unB" per fronteggiare la pandemia. Manon risponde, nicchia, come suo solito. "Le chiedo ancora,unB?", insiste la. E: "Il Cts ha elaborato 21 criteri prima dell'estate. E in base al tipo di situazione vengono prese rispettive misure dal governo". Insomma, di ...

