Esa: Noi Rete Donne, Governo sostenga con energia nomina a dg di Simonetta Di Pippo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Labitalia) - “Sarebbe il riconoscimento di una meritocrazia coniugata a competenza e talento.” Così Noi Rete Donne, network fra numerose competenze femminili in posizioni autorevoli nelle istituzioni e nell'informazione, ha definito la designazione da parte del Governo italiano dell'astrofisica Simonetta Di Pippo al ruolo direttore generale dell'Esa, l'Ente Spaziale Europeo. “Si tratta – ha rimarcato il network in una nota firmata da Marisa Rodano, Daniela Carlà, Annamaria Barbato Ricci– di una figura professionale di spiccata competenza che si è affermata sul fronte internazionale, costituendo una capofila per le Donne scienziate italiane. Nel giorno in cui due Donne, per la seconda volta nella storia, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Labitalia) - “Sarebbe il riconoscimento di una meritocrazia coniugata a competenza e talento.” Così Noi, network fra numerose competenze femminili in posizioni autorevoli nelle istituzioni e nell'informazione, ha definito la designazione da parte delitaliano dell'astrofisicaDial ruolo direttore generale dell'Esa, l'Ente Spaziale Europeo. “Si tratta – ha rimarcato il network in una nota firmata da Marisa Rodano, Daniela Carlà, Annamaria Barbato Ricci– di una figura professionale di spiccata competenza che si è affermata sul fronte internazionale, costituendo una capofila per lescienziate italiane. Nel giorno in cui due, per la seconda volta nella storia, ...

Addioegrazieper : A proposito, noi ci vediamo (da) domani: #WNF20, con, fra gli altri @astro_luca @POW3R_GC, Sara Pastor - che per l’… - ClassistaC : RT @MonicaRBedana: Come ti riscrivo il titolo: 'Simonetta di Pippo,astrofisica,Direttore dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari d… - chanssynonym : @Stprocrastinati noi esa carita noi :( - aranciaverde : RT @MonicaRBedana: Come ti riscrivo il titolo: 'Simonetta di Pippo,astrofisica,Direttore dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari d… - serdtse_i_dusha : RT @MonicaRBedana: Come ti riscrivo il titolo: 'Simonetta di Pippo,astrofisica,Direttore dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari d… -

Ultime Notizie dalla rete : Esa Noi Esa: Noi Rete Donne, Governo sostenga con energia nomina a dg di Simonetta Di Pippo Il Tempo Esa: Noi Rete Donne, Governo sostenga con energia nomina a dg di Simonetta Di Pippo

ci sembra importante e significativo per l'affermazione della parità fra i generi perseguire la nomina di Simonetta Di Pippo ai vertici di un organismo di grande rilevanza scientifica a livello ...

Sentinel-6 Michael Freilich: un nuovo satellite per monitorare il livello dei mari e l'atmosfera

Il nuovo satellite Sentinel-6 Michael Freilich nato dalla collaborazione tra NASA e ESA è quasi pronto alla partenza! Il suo compito principale sarà quello di monitorare il livello dei mari, influenza ...

ci sembra importante e significativo per l'affermazione della parità fra i generi perseguire la nomina di Simonetta Di Pippo ai vertici di un organismo di grande rilevanza scientifica a livello ...Il nuovo satellite Sentinel-6 Michael Freilich nato dalla collaborazione tra NASA e ESA è quasi pronto alla partenza! Il suo compito principale sarà quello di monitorare il livello dei mari, influenza ...