Enrico Mentana indossa la mascherina nell’intervista alla ministra Azzolina | “Non volevo dare il cattivo esempio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Esordio in tv, in un’intervista, per la. Ieri sera, nel corso del suo tg su La7, ha intervistato ladell’Istruzione, Lucia, ed entrambi hannoto il dispositivo di protezione. “È la prima volta che succede, ma da oggi è necessario“, ha detto il direttorefine, salutando. Al Corriere della Sera, poi,ha precisato che lasi è resa necessaria perché in studio non potevano essere garantite le distanze tra giornalista e intervistato. “D’ora in avanti sarà così anche nei talk? Non c’entra nulla, lì la distanza c’è – ha risposto – ...