Energica rinnova | sarà fornitrice unica della MotoE fino al 2022

Energica prolunga il suo accordo di fornitura unica della MotoE fino al termine del 2022. L’azienda italiana, la prima a realizzare le moto “full electric” per la nuova classe green del Motomondiale, ...Si rinnova l'accordo tra Energetica e la MotoE. Per il campionato elettrico si estente la partnership fino al 2022 con Energetica, che dunque continuerà ad essere fornitore unico anche per le prossime ...