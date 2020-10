Emergenza Covid-19, Bonaccini: Le Regioni rinvendicano il loro ruolo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Alessandro Nunziati “Le Regioni rivendicano il ruolo istituzionale importante svolto nella gestione della Emergenza Covid-19 e hanno sempre anteposto a qualsiasi polemica politica la necessità di un’attiva collaborazione con il Governo e con le Autonomie locali” lo ha dichiarato al termine della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il Presidente Stefano Bonaccini. “Abbiamo assunto decisioni difficili … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 8 ottobre 2020) Alessandro Nunziati “Lerivendicano ilistituzionale importante svolto nella gestione della-19 e hanno sempre anteposto a qualsiasi polemica politica la necessità di un’attiva collaborazione con il Governo e con le Autonomie locali” lo ha dichiarato al termine della Conferenza dellee delle Province autonome il Presidente Stefano. “Abbiamo assunto decisioni difficili … Impronta Unika.

“Le Regioni rivendicano il ruolo istituzionale importante svolto nella gestione della emergenza Covid-19 e hanno sempre anteposto a qualsiasi polemica politica la necessità di un’attiva collaborazione ...

Ciarambino (M5S): “Covid, De Luca istituisca cabina di regia con tutte le forze politiche”

Al governatore chiediamo l’attivazione, ad horas, di una cabina di regia che veda coinvolte tutte le forze politiche che intendano dare un contributo con proposte e idee tese al contenimento della ...

Al governatore chiediamo l'attivazione, ad horas, di una cabina di regia che veda coinvolte tutte le forze politiche che intendano dare un contributo con proposte e idee tese al contenimento della ...