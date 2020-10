Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: l’ex manager parla ancora (Di giovedì 8 ottobre 2020) Questo articolo Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: l’ex manager parla ancora . Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, a parlare ancora è l’ex manager della showgirl, che lancia un nuovo scoop sul loro matrimonio. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, la loro unione è tornata sulla cresta dell’onda a causa delle parole pronunciate dalla showgirl all’interno della casa del Gf vip. Parole che hanno ferito molto il suo ex … Leggi su youmovies (Di giovedì 8 ottobre 2020) Questo articolo: l’ex, areè l’exdella showgirl, che lancia un nuovo scoop sul loro matrimonio., la loro unione è tornata sulla cresta dell’onda a causa delle parole pronunciate dalla showgirl all’interno della casa del Gf vip. Parole che hanno ferito molto il suo ex …

