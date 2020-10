Elezioni Usa, Pence e Harris : al via il confronto fra i vicepresidenti Divieto violato: Trump nello studio ovale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Con Trump positivo al Covid, il dibattito fra i numeri due nella corsa alla Casa Bianca è diventato centrale nella campagna elettorale Leggi su corriere (Di giovedì 8 ottobre 2020) Conpositivo al Covid, il dibattito fra i numeri due nella corsa alla Casa Bianca è diventato centrale nella campagna elettorale

repubblica : L'attacco di Michelle Obama: 'Trump è razzista, negligente e non all'altezza dell'incarico' - fattoquotidiano : Usa, il nuovo pacchetto di aiuti per il Covid bloccato da Trump fino alle elezioni. Così aumentano gli sfratti e gl… - repubblica : Usa, si allarga il focolaio Covid alla Casa Bianca: positivo Stephen Miller, il consigliere di Trump - Corriere : Elezioni Usa, Pence-Kamala: al via il confronto fra i vicepresidenti - AlexTheMod : Presidenziali Usa, in diretta il dibattito tv tra Mike Pence e Kamala Harris -