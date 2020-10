Elezioni Usa, ok di Biden e Trump sul rinvio del dibattito al 22 ottobre. Grandi elettori: candidato dem in vantaggio (Di giovedì 8 ottobre 2020) Trump contagiato che non può partecipare fisicamente al duello con lo sfidante. La commissione per i dibattiti presidenziali che stabilisce quindi che il confronto previsto per il 15 ottobre ci sarà, ma sarà da remoto. Trump però rifiuta questa proposta, ma accetta quella che arriva dallo staff di Biden di rinviare tutto al 22 ottobre – data nella quale si sarebbe dovuto svolgere il terzo ed ultimo dibattito tra i due contendenti. Per quella data, una volta lasciato alle spalle il contagio da Covid-19, il tycoon potrà essere faccia a faccia col rivale. A convalidare l’intesa dovrà essere la commissione per di dibattiti presidenziali. Nel day after del confronto tra Kamala Harris e Mike Pence, la discussione è tutta centrata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020)contagiato che non può partecipare fisicamente al duello con lo sfidante. La commissione per i dibattiti presidenziali che stabilisce quindi che il confronto previsto per il 15ci sarà, ma sarà da remoto.però rifiuta questa proposta, ma accetta quella che arriva dallo staff didi rinviare tutto al 22– data nella quale si sarebbe dovuto svolgere il terzo ed ultimotra i due contendenti. Per quella data, una volta lasciato alle spalle il contagio da Covid-19, il tycoon potrà essere faccia a faccia col rivale. A convalidare l’intesa dovrà essere la commissione per di dibattiti presidenziali. Nel day after del confronto tra Kamala Harris e Mike Pence, la discussione è tutta centrata ...

