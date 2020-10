Elezioni Odc | domani la presentazione della lista guidata da Lariccia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sarà presentatamattina – 9 ottobre 2020 – nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10.30 nel Salone degli Arazzi all’abbazia del Loreto di Mercogliano, la“Per i Commercialisti – Uniti si Vince”. Il gruppo, composto da 15 professionisti, ha fatto quadrato intorno alla figura del dottor Mario, candidato alla carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino, per guidare l’associazione di categoria nel prossimo quadriennio. Leper il rinnovo delle cariche sono in programma il 5 e 6 novembre prossimi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.