Edilizia scolastica, l’annuncio della De Lucia: “Oltre 6 milioni di euro per il Sannio” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiOltre sei milioni di euro per l’Edilizia scolastica nel Sannio. Ad annunciarlo è la senatrice del Movimento Cinque Stelle Danila De Lucia. “L’impegno del Movimento 5 Stelle per mettere la scuola al centro dell’agenda politica e di tutte le azioni possibili a suo sostegno, al Governo e in Parlamento, non si ferma. La sicurezza di studentesse, studenti e di tutto il personale scolastico è sempre stata centrale. Lo dimostrano gli investimenti del Governo per una ripartenza in sicurezza delle scuole a settembre, ma anche i grandi stanziamenti per l’Edilizia scolastica. La novità di questi giorni è un decreto interministeriale, firmato dalla ministra Lucia Azzolina e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiOltre seidiper l’nel Sannio. Ad annunciarlo è la senatrice del Movimento Cinque Stelle Danila De. “L’impegno del Movimento 5 Stelle per mettere la scuola al centro dell’agenda politica e di tutte le azioni possibili a suo sostegno, al Governo e in Parlamento, non si ferma. La sicurezza di studentesse, studenti e di tutto il personale scolastico è sempre stata centrale. Lo dimostrano gli investimenti del Governo per una ripartenza in sicurezza delle scuole a settembre, ma anche i grandi stanziamenti per l’. La novità di questi giorni è un decreto interministeriale, firmato dalla ministraAzzolina e ...

carlosibilia : Abbiamo stanziato 855 milioni di euro per gli interventi di edilizia scolastica supporto della scuola pubblica ital… - MauraSerena1 : RT @mariaederaM5S: Al via l’assegnazione agli Enti locali di 855 milioni di euro per il finanziamento di interventi #ediliziascolastica. La… - RegLombardia : Online la piattaforma ARES 2.0, la nuova Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica in Lombardia. Comuni e Provinc… - mariaederaM5S : Al via l’assegnazione agli Enti locali di 855 milioni di euro per il finanziamento di interventi… - PoliticaNewsNow : Flati (M5S): '82mln per edilizia scolastica nel Lazio. Dal governo solo fatti, i chiacchieroni tacciano' -