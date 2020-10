Ecco il Viola Park: lo spettacolo del nuovo centro sportivo della Fiorentina [FOTO] (Di giovedì 8 ottobre 2020) E’ Andata oggi in scena nel comune di Bagno a Ripoli la conferenza stampa di presentazione del nuovo centro sportivo Viola Park alla presenza del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, di Marco Casamonti dello studio Archea&Associati e dell’Assessore della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli. “Per la famiglia Commisso questo è un grandissimo orgoglio. – così il presidente della Fiorentina in sede di presentazione del nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli – Sarà il primo impianto nella storia della Fiorentina. Accetto le ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) E’ Andata oggi in scena nel comune di Bagno a Ripoli la conferenza stampa di presentazione delalla presenza del PresidenteRocco Commisso, del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, di Marco Casamonti dello studio Archea&Associati e dell’AssessoreRegione Toscana Vincenzo Ceccarelli. “Per la famiglia Commisso questo è un grandissimo orgoglio. – così il presidentein sede di presentazione deldi Bagno a Ripoli – Sarà il primo impianto nella storia. Accetto le ...

