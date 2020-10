È morto il Nobel per la Chimica Mario Molina, tra i primi a intuire le cause del buco nell’ozono (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lo scienziato messicano Mario Molina, Nobel per la Chimica per avere intuito le cause del buco nell’ozono, è morto mercoledì 7 ottobre a Città del Messico: aveva 77 anni. Nel 1974, Molina pubblicò con il collega statunitense Frank Sherwood Rowland Leggi su ilpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lo scienziato messicanoper laper avere intuito ledelnell’ozono, èmercoledì 7 ottobre a Città del Messico: aveva 77 anni. Nel 1974,pubblicò con il collega statunitense Frank Sherwood Rowland

giangio87 : RT @ilpost: È morto il Nobel per la Chimica Mario Molina, tra i primi a intuire le cause del buco nell’ozono - AttilioCotroneo : RT @ilpost: È morto il Nobel per la Chimica Mario Molina, tra i primi a intuire le cause del buco nell’ozono - redenda2 : RT @Nonha_stata: Il Prof #Zangrillo, che accertò la fine del #Covid_19 e predisse 'a fine giugno diremo addio alle mascherine, il virus è c… - ilpost : È morto il Nobel per la Chimica Mario Molina, tra i primi a intuire le cause del buco nell’ozono - la_li_ce : RT @Nonha_stata: Il Prof #Zangrillo, che accertò la fine del #Covid_19 e predisse 'a fine giugno diremo addio alle mascherine, il virus è c… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Nobel Messico: muore Mario Molina, padre degli studi sullo strato d'ozono e Nobel per la Chimica nel 1995

Città del Messico, 08 ott 10:18 - (Agenzia Nova) - Il messicano Mario Molina, premio Nobel per la chimica nel 1995, è morto mercoledì all'età di 77 anni, vittima di un infarto. Lo riferisce ...

mario molina

Lo scienziato messicano Mario Molina, Nobel per la Chimica per avere intuito le cause del buco nell’ozono, è morto mercoledì 7 ottobre a Città del Messico: aveva 77 anni. Nel 1974, Molina pubblicò con ...

Città del Messico, 08 ott 10:18 - (Agenzia Nova) - Il messicano Mario Molina, premio Nobel per la chimica nel 1995, è morto mercoledì all'età di 77 anni, vittima di un infarto. Lo riferisce ...Lo scienziato messicano Mario Molina, Nobel per la Chimica per avere intuito le cause del buco nell’ozono, è morto mercoledì 7 ottobre a Città del Messico: aveva 77 anni. Nel 1974, Molina pubblicò con ...