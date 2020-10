E’ morto il chimico Mario Molina | il Nobel che per primo lanciò l’allarme ozono

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilmessicano naturalizzato statunitenseJosé, Premioper la Chimica 1995 assieme a Frank Sherwood Rowland e Paul Crutzen per il loro lavoro pionieristico sulla formazione e sulla decomposizione dell’, èall’età di 77 anni a Città del Messico. L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’Università Nazionale Autonoma del Messico. Fua scoprire il ruolo dei gas Cfc (clorofluorocarburi) nel progressivo deterioramento dello strato diche proteggere il nostro pianeta. Nato a Città di Messico nel 1943, dopo aver completato gli studi universitari in Messico,ha lavorato in Germania presso ...