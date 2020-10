Douglas Costa, l’addio all’Italia “costa caro”: casa di Torino svaligiata e bottino ingente (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ha dato poco salutato la Juventus e in generale l'Italia ma probabilmente non aveva ancora portato tutto da Torino a Monaco di Baviera. Douglas Costa, esterno brasiliano trasferitosi al Bayern Monaco è stato, infatti, vittima di un furto nella propria abitazione torinese. Il fatto sarebbe avvenuto questa notte.Douglas Costa: casa torinese svaligiatacaption id="attachment 981449" align="alignnone" width="371" Douglas Costa (Instagram)/captionCome riportato da La Stampa, il classe 1990 ha subito un furto nella sua casa torinese. I ladri sono entrati nella casa di via Lagrange forzando una porta-finestra, ed hanno rubato orologi e preziosi di grande valore, ricavando un bottino ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ha dato poco salutato la Juventus e in generale l'Italia ma probabilmente non aveva ancora portato tutto daa Monaco di Baviera., esterno brasiliano trasferitosi al Bayern Monaco è stato, infatti, vittima di un furto nella propria abitazione torinese. Il fatto sarebbe avvenuto questa notte.torinesecaption id="attachment 981449" align="alignnone" width="371"(Instagram)/captionCome riportato da La Stampa, il classe 1990 ha subito un furto nella suatorinese. I ladri sono entrati nelladi via Lagrange forzando una porta-finestra, ed hanno rubato orologi e preziosi di grande valore, ricavando un...

forumJuventus : Il saluto di Douglas Costa e Rugani - juventusfc : A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Frabotta, McKennie, Portanova, Nicolussi Caviglia, Morata, Douglas Cost… - LaStampa : Il giocatore della Juve abita in via Lagrange: i malviventi sono entrati da una porta-finestra. - edoardo_go : RT @Ruttosporc: Ladri in casa di Douglas Costa. Una volta tra colleghi non ci si derubava. - junews24com : Ladri in casa di Douglas Costa: bottino ingente, rubati orologi e gioielli - -