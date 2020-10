Dopo il 3 novembre Facebook non permetterà più di pubblicare annunci politici negli Stati Uniti (Di giovedì 8 ottobre 2020) Facebook ha annunciato che a partire dal 3 novembre, giorno delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, smetterà di permettere la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie politiche nel paese. Il divieto, specifica Facebook, sarà temporaneo e servirà a «ridurre la possibilità che Leggi su ilpost (Di giovedì 8 ottobre 2020)haato che a partire dal 3, giorno delle elezioni presidenziali, smetterà di permettere la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie politiche nel paese. Il divieto, specifica, sarà temporaneo e servirà a «ridurre la possibilità che

Facebook ha annunciato che a partire dal 3 novembre, giorno delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, smetterà di permettere la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie politiche nel paese. Il ...

