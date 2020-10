Donato Bilancia | il pluriomicida condannato a 13 ergastoli

(Di giovedì 8 ottobre 2020): serial killer accanito, compie i suoi omicidi tra il 1997 e il 1998. Ma la sua carriera criminale inizia molti anni primaa 13e 28 anni di reclusione,può considerarsi, a ragione, uno dei killer più famosi della storia, italiana e non. Una vita trascorsa tra furti, gioco d’azzardo … L'articolo proviene da YesLife.it.

redblack1980 : RT @DonatoCavallo6: Il rispetto delle donne prima di tutto. -Donato Bilancia - DonatoCavallo6 : Il rispetto delle donne prima di tutto. -Donato Bilancia - Al___Zheimer : @piccherroll ti ricordo che su questa piattaforma sei noto come il Donato Bilancia del Levante - Mediagol : Caos #Trapani, #DiDonato è l’ago della bilancia: il futuro dei granata nelle mani del tecnico. La situazione - Mediagol : Caos #Trapani, Di Donato è l’ago della bilancia: il futuro dei granata nelle mani del tecnico. La situazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Donato Bilancia

Yeslife

Una donna portata con Pegaso all’ospedale di Arezzo e altri due feriti più lievi trasportati al vicino ospedale Santa Margherita. È il bilancio dell’incidente stradale accaduto ieri mattina intorno al ...LAMONSiamo ai blocchi di partenza per la costruzione di un'antenna radiomobile per i residenti e i turisti (stabili e di passaggio) di San Donato, la frazione di Lamon più in quota, ...