Donald Trump lavora dallo Studio ovale. Ma alla Casa Bianca la lista dei contagiati si allunga (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Forse mi riconoscete, sono il vostro presidente preferito e sto davanti allo Studio ovale, che è un posto dove è sempre eccitante essere. Sono tornato un giorno fa dal Walter Reed, dove ho trascorso quattro giorni. Non potevo stare alla Casa Bianca ma siccome sono il presidente mi hanno detto ok. Ora ascolto quello che mi dicono di fare”. Donald Trump ha postato un altro video su Twitter dove parla senza mascherina, in giacca e cravatta senza, davanti allo Studio ovale, assicurando che sta bene grazie al Regeneron, un cocktail sperimentale di anticorpi sintetici.Intanto però la lista dei contagiati alla Casa Bianca si ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Forse mi riconoscete, sono il vostro presidente preferito e sto davanti allo, che è un posto dove è sempre eccitante essere. Sono tornato un giorno fa dal Walter Reed, dove ho trascorso quattro giorni. Non potevo starema siccome sono il presidente mi hanno detto ok. Ora ascolto quello che mi dicono di fare”.ha postato un altro video su Twitter dove parla senza mascherina, in giacca e cravatta senza, davanti allo, assicurando che sta bene grazie al Regeneron, un cocktail sperimentale di anticorpi sintetici.Intanto però ladeisi ...

Mike Pence, chi è il vice di Donald Trump Corriere della Sera Usa: Russiagate e mail Clinton, Trump annuncia divulgazione "totale" dei documenti

New York, 07 ott 07:31 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato tramite una serie di tweet di aver ordinato la “totale” declassificazione dei documenti relativi ...

Francia-Usa: ex consigliere Bolton, Trump non rispetta veramente Macron

Parigi, 07 ott 09:22 - (Agenzia Nova) - L'ex consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, non ritiene che il presidente statunitense Donald Trump rispetti veramente l'omologo ...

