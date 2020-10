Docente schiaffeggia un alunno senza mascherina: il video diventa virale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un professore dà uno schiaffo ad un alunno, poi lo strattona e la scena viene ripresa da almeno due studenti presenti in classe. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri nell’istituto di scuola superiore ‘Pomponio Leto’ di Teggiano, nel Salernitano. “Sbagli tu? E forse sbaglio pure io”, urla il professore al ragazzo, mentre gli altri compagni di classe chiedono al Docente di smetterla, come si sente in maniera nitida nell’audio del video. Immagini che sono diventate immediatamente virali sul web. Da quanto si apprende, l’episodio sarebbe scaturito dalla discussione tra l’alunno e il Docente per il mancato utilizzo della mascherina. Il giovane, avrebbe ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un professore dà uno schiaffo ad un, poi lo strattona e la scena viene ripresa da almeno due studenti presenti in classe. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri nell’istituto di scuola superiore ‘Pomponio Leto’ di Teggiano, nel Salernitano. “Sbagli tu? E forse sbaglio pure io”, urla il professore al ragazzo, mentre gli altri compagni di classe chiedono aldi smetterla, come si sente in maniera nitida nell’audio del. Immagini che sonote immediatamente virali sul web. Da quanto si apprende, l’episodio sarebbe scaturito dalla discussione tra l’e ilper il mancato utilizzo della. Il giovane, avrebbe ...

