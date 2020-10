Doc – Nelle Tue Mani, le novità sui nuovi episodi, e una seconda stagione (che parlerà anche di Covid) (Di giovedì 8 ottobre 2020) Doc – Nelle Tue Mani, la seconda parte della prima stagione, in onda da giovedì 15 ottobre su Rai 1. Le novità, le dichiarazioni e il Covid nella seconda stagione. Doc – Nelle Tue Mani è uno dei successi del lockdown, andata in onda tra marzo e aprile, anche la serie ha subito lo stop causato dalla pandemia da coronavirus. La prima stagione, infatti è composta da 16 episodi ma nella prima tornata ne sono andati in onda solo 9, con gli altri sette che andranno in onda da giovedì 15 ottobre alle 21:25 su Rai 1. La produzione della serie è poi ripartita in estate, concludendo la preparazione degli episodi non girati a ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 8 ottobre 2020) Doc –Tue, laparte della prima, in onda da giovedì 15 ottobre su Rai 1. Le novità, le dichiarazioni e ilnella. Doc –Tueè uno dei successi del lockdown, andata in onda tra marzo e aprile,la serie ha subito lo stop causato dalla pandemia da coronavirus. La prima, infatti è composta da 16ma nella prima tornata ne sono andati in onda solo 9, con gli altri sette che andranno in onda da giovedì 15 ottobre alle 21:25 su Rai 1. La produzione della serie è poi ripartita in estate, concludendo la preparazione deglinon girati a ...

