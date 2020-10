Dl sicurezza, come cambia il rilascio dei permessi di soggiorno e il sistema di accoglienza (Di giovedì 8 ottobre 2020) Le modifiche al dl sicurezza e immigrazione hanno portato dei cambiamenti consistenti alle tanto discusse leggi firmate da Matteo Salvini quando era Ministro dell’Interno. Tra le più significative, ci sono quelle riguardanti la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, ovvero quello internazionale, nel rispetto dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Di conseguenza, è stato rivisto e ridisegnato anche tutto il sistema di accoglienza. >>Leggi anche: Covid, Conte: «Mascherine sempre, anche in casa se si ricevono parenti e amici» Dl sicurezza, il permesso di soggiorno speciale Le modifiche sono arrivate in seguito alle osservazioni sollevate dal ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Le modifiche al dle immigrazione hanno portato deimenti consistenti alle tanto discusse leggi firmate da Matteo Salvini quando era Ministro dell’Interno. Tra le più significative, ci sono quelle riguardanti la possibilità di ottenere il permesso diper motivi di protezione speciale, ovvero quello internazionale, nel rispetto dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Di conseguenza, è stato rivisto e ridisegnato anche tutto ildi. >>Leggi anche: Covid, Conte: «Mascherine sempre, anche in casa se si ricevono parenti e amici» Dl, il permesso dispeciale Le modifiche sono arrivate in seguito alle osservazioni sollevate dal ...

