Dito medio alzato | perché è un gesto tanto offensivo? La storia che c’è dietro

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Quello delè ritenuto un comunenei paesi occidentali, quanto in alcuni orientali, come il Giappone. Ma perché? Da dove deriva la suaoscena? Le origini delsi perdono nella notte dei tempi. Nel mondo latino ilveniva identificato come digitus impudicus (“indecente”). Le prime attestazioni in due grandi testimoni del loro tempo: negli Epigrammi di Marziale (40-104 d. C.), in cui un personaggio che ha sempre goduto di buona salute mostra ila tre medici, come a volerli tenere a distanza; e lo storico Tacito (56-120 d. C.), che ...