“Disorganizzazione e incapacità da parte del governo: e ora scaricano tutto sugli italiani” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova e padre del “modello Veneto”, va all’attacco del governo, denunciando “disorganizzazione totale” e, sostanzialmente, una certa incapacità da parte dei vertici nella gestione di questa pandemia. Crisanti ragiona sull’organizzazione del monitoraggio, l’utilizzo dei tamponi e le nuove misure restrittive. Denuncia che il suo piano è stato totalmente ignorato, e che infatti i risultati adesso si pagano. Lui opta per uno screening a tappeto, come è accaduto in Veneto in piena Fase1. In questi giorni in Italia si viaggia a un ritmo di oltre 100mila tamponi, ma per Crisanti sono “acqua calda. Io ne suggerivo 3-400 mila al giorno”. Era infatti fine agosto quando il medico ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 8 ottobre 2020) Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova e padre del “modello Veneto”, va all’attacco del, denunciando “disorganizzazione totale” e, sostanzialmente, una certa incapacità dadei vertici nella gestione di questa pandemia. Crisanti ragiona sull’organizzazione del monitoraggio, l’utilizzo dei tamponi e le nuove misure restrittive. Denuncia che il suo piano è stato totalmente ignorato, e che infatti i risultati adesso si pagano. Lui opta per uno screening a tappeto, come è accaduto in Veneto in piena Fase1. In questi giorni in Italia si viaggia a un ritmo di oltre 100mila tamponi, ma per Crisanti sono “acqua calda. Io ne suggerivo 3-400 mila al giorno”. Era infatti fine agosto quando il medico ...

