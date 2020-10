Disastro ambientale in Kamchatka. "Strage di animali in mare, surfisti si ammalano" (Di giovedì 8 ottobre 2020) E' allarme contaminazione delle acque al largo della penisola della Kamchatka , nell'estremo oriente della Russia. Negli scorsi giorni migliaia di pesci e altri animali marini sono stati trovati ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) E' allarme contaminazione delle acque al largo della penisola della, nell'estremo oriente della Russia. Negli scorsi giorni migliaia di pesci e altrimarini sono stati trovati ...

