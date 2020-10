Disastro ambientale in Kamchatka, Greenpeace denuncia la strage di animali marini. Video (Di giovedì 8 ottobre 2020) Disastro ecologico senza precedenti nella Baia di Avacha, in Kamchatka, dove Greenpeace denuncia la morte di massa degli organismi marini, dai mammiferi come le foche, ai molluschi e i pesci. I primi ad accorgersi del Disastro sono stati i surfisti che frequentano le spiagge affacciate sull’Oceano Pacifico. Le immersioni dei subacquei hanno poi rilevato che, in quel tratto di mare, è morto addirittura il 95% della fauna marina. A cosa si deve questa strage? Dalle prime analisi sembra che l’acqua del mare contenga quantità di prodotti petroliferi e di fenolo molto superiori alla norma. Sembra pertanto probabile che vi sia stata una fuoriscita di prodotti inquinanti da qualche impianto industriale. Lungo la Baia di Avacha, posta ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020)ecologico senza precedenti nella Baia di Avacha, in, dovela morte di massa degli organismi, dai mammiferi come le foche, ai molluschi e i pesci. I primi ad accorgersi delsono stati i surfisti che frequentano le spiagge affacciate sull’Oceano Pacifico. Le immersioni dei subacquei hanno poi rilevato che, in quel tratto di mare, è morto addirittura il 95% della fauna marina. A cosa si deve questa? Dalle prime analisi sembra che l’acqua del mare contenga quantità di prodotti petroliferi e di fenolo molto superiori alla norma. Sembra pertanto probabile che vi sia stata una fuoriscita di prodotti inquinanti da qualche impianto industriale. Lungo la Baia di Avacha, posta ...

