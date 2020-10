Disabile positiva al covid violentata in un centro specializzato durante il lockdown: arrestato operatore sanitario. La giovane era rimasta ... (Di giovedì 8 ottobre 2020) È stato arrestato l'uomo che avrebbe violentato durante il lockdown e messo incinta una ragazza Disabile ricoverata all'Oasi di Troina mentre questa era positiva. La Squadra Mobile di Enna ha fermato ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 ottobre 2020) È statol'uomo che avrebbe violentatoile messo incinta una ragazzaricoverata all'Oasi di Troina mentre questa era. La Squadra Mobile di Enna ha fermato ...

HuffPostItalia : Disabile positiva a Covid violentata in struttura. Rimasta incinta durante lockdown - fattoquotidiano : Enna, “disabile positiva al Covid è stata violentata mentre la struttura era zona rossa ed è rimasta incinta”: inda… - MediasetTgcom24 : Enna, disabile positiva al Covid violentata in struttura: indaga la Procura #enna - alcinx : RT @poliziadistato: #8ottobre Fermato da #squadramobile Enna operatore socio sanitario in struttura a Troina. Indagato per violenza sessual… - rickysamp69 : RT @Marco_dreams: Arrestato l’uomo di 39 anni che ha violentato e messo incinta una ragazza disabile ricoverata all'Oasi di Troina, mentre… -