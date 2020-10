Dio salvi la regina | ma anche gli inglesi dal «Trump» della Brexit

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Diola, e va bene. Avrà il suo da fare, però, a tenere una mano sul capoagli altri, perché le cose non stanno andando a meraviglia, a Londra e dintorni. Intanto c’è il Covid-19, che nel Regno Unito ha fatto più di 57 mila morti, il bilancio più pesante tra gli Stati europei. Tutti ricordano le incertezze di Boris Johnson all’iniziopandemia, il suo affidarsi ai teorici dell’immunità di gregge, la tardiva marcia indietro, la malattia che lo portò a rischiare la vita. Da allora, non si è mai avuta la sensazione che il suo Governo fosse davvero padronesituazione. E forse non solo il Governo. È vero, glihanno scaricato in massa ...