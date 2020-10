Dialogo tra Montalbano e Catarella sulle mascherine sempre (Di giovedì 8 ottobre 2020) Eri turnata l’istati doppa nu brevia tempa di ‘tumno, ma a Muntilbano sta cusa faciva piaciri pirchia l’tunno gli mittiva picundrie e potiva farisi le su passiate e le su natate. Turnata dalla natata mattutine si stavia scirittenda quanno il mallitto tilifuna fici il su laido misterio sunanda a tinchitè. “Ma insumma macari la matina havite da scassarimi i cabasisa?”: “Mhh dispic mmhh: nun mhh culiv mhhh…”. Muntilbano: “Ma chi mintula iè?”. “Mhh Catare”. M: “Catarè, ma pirchia parli commo si fussia nfacciulata: ti pigliarana i mafiusa?”. “Nonsimhhdutturi io haviamhh la maschirinammhhh”. M: “Catarè, tollite cheste maschirina, volia sfissiarte?”. Catrarelli: “Dutturi, vista che lia mi autorizze, me la havia tolla”. M: “Ma chi vuliva fari ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 ottobre 2020) Eri turnata l’istati doppa nu brevia tempa di ‘tumno, ma a Muntilbano sta cusa faciva piaciri pirchia l’tunno gli mittiva picundrie e potiva farisi le su passiate e le su natate. Turnata dalla natata mattutine si stavia scirittenda quanno il mallitto tilifuna fici il su laido misterio sunanda a tinchitè. “Ma insumma macari la matina havite da scassarimi i cabasisa?”: “Mhh dispic mmhh: nun mhh culiv mhhh…”. Muntilbano: “Ma chi mintula iè?”. “Mhh Catare”. M: “Catarè, ma pirchia parli commo si fussia nfacciulata: ti pigliarana i mafiusa?”. “Nonsimhhdutturi io haviamhh la maschirinammhhh”. M: “Catarè, tollite cheste maschirina, volia sfissiarte?”. Catrarelli: “Dutturi, vista che lia mi autorizze, me la havia tolla”. M: “Ma chi vuliva fari ...

Ultime Notizie dalla rete : Dialogo tra "Dialogo tra aziende e territorio alla base dello sviluppo. Da Versalis risposte positive" - Brindisi Oggi, news Brindisi notizie Brindisi e provincia BrindisiOggi Suite n°5 un libro fotografico racconta i giorni di lockdown

Fotografie che dialogano tra loro sotto diversi profili, dalle suggestioni reciproche agli editing incrociati, e con il lettore attraverso le immagini e le riflessioni nate durante quel tempo incerto.

Riapertura Spazio Rossellini (Roma)

Con una vocazione per lo spettacolo dal vivo, l’alta formazione e la promozione degli artisti del territorio regionale, Spazio Rossellini – dopo il primo positivo periodo di attività interrotto brusca ...

