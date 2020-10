'Devo'. La decisione di Enrico Mentana. È la prima volta in assoluto, nessun conduttore lo aveva mai fatto in tv (Di giovedì 8 ottobre 2020) Fondatore del TG5, di cui È stato anche direttore dal 13 gennaio 1992 all'11 novembre 2004, autore e conduttore di programmi di informazione e approfondimento, dal 30 giugno 2010 direttore del Tg LA7 ed editore di Open, giornale online da lui stesso fondato. Stiamo parlando di Enrico Mentana, giornalista tra i più seguiti sui social con con 1,6 milioni di interazioni e un grande seguito tra ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Fondatore del TG5, di cui; stato anche direttore dal 13 gennaio 1992 all'11 novembre 2004, autore edi programmi di informazione e approfondimento, dal 30 giugno 2010 direttore del Tg LA7 ed editore di Open, giornale online da lui stesso fondato. Stiamo parlando di, giornalista tra i più seguiti sui social con con 1,6 milioni di interazioni e un grande seguito tra ...

s4rc4sm_is_lif3 : Volevo solo dire che ho preso la mia decisione di vita, tenterò medicina fallendo miseramente. No scherzo sono ment… - alwayslarriesx : @aboutrirenn dovrei, dovrei pensare di meno e farmi meno paranoie e buttarmi :( che poi sono così anche per qualsia… - justletmeador3u : @emmaxgoldenn @its_elva @ssunflowervol6x devo prendere una decisione importante - putyourecordson : Devo prendere una decisione ma non sarà semplice - simonilla23 : #cronachedallaquarantena il datore di lavoro mi notifica la decisione della ASL di mettermi in quarantena, secondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Devo decisione Covid, la decisione del sindaco Marcello Cannas: lockdown fino all'11 ottobre Sardegna Live Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica: «Mediobanca è strategica, serve un piano ambizioso»

Presidente Leonardo Del Vecchio, da oggi lei è ufficialmente socio di Mediobanca con oltre il 10% del capitale. Si ritiene soddisfatto? «Direi contento di questa operazione, come ...

Speranza e Alberto, immagini choc a Temptation. Lei: “Mi sento morire”

Temptation Island, Speranza in lacrime per Alberto: "Mi manca l'aria" Ennesima serata difficile per Speranza che a Temptation Island ha assistito ad un ...

Presidente Leonardo Del Vecchio, da oggi lei è ufficialmente socio di Mediobanca con oltre il 10% del capitale. Si ritiene soddisfatto? «Direi contento di questa operazione, come ...Temptation Island, Speranza in lacrime per Alberto: "Mi manca l'aria" Ennesima serata difficile per Speranza che a Temptation Island ha assistito ad un ...