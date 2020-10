Devastante lutto nel mondo del cinema: la famosa attrice amata in tutto il mondo è venuta a mancare (Di giovedì 8 ottobre 2020) Addio ad Armelia McQueen: l'attrice americana nota per "Ghost" si è spenta il 3 ottobre all'età di 68 anni. Le cause della morte non sono state precisate a livello pubblico e l'annuncio della sua scomparsa è arrivata dall'amica Dorian Hannaway su Facebook: "Ora sei davvero un angelo. La mia cara amica Armelia è trapassata. Ci lascia un adorabile ricordo perché era una delle più grandi amiche che si possa mai avere. L'unica cosa più grande della sua bella anima era il suo straordinario talento. Ci ha regalato tanta gioia sul palco di Broadway così come nei suoi ruoli cinematografici e televisivi". Era la sorella di Whoopi Goldberg in Ghost La McQueen interpretò il ruolo di Clara Brown in "Ghost", pellicola di culto e dal successo immenso diretta nel 1990 da Jerry Zucker, con ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 8 ottobre 2020) Addio ad Armelia McQueen: l'americana nota per "Ghost" si è spenta il 3 ottobre all'età di 68 anni. Le cause della morte non sono state precisate a livello pubblico e l'annuncio della sua scomparsa è arrivata dall'amica Dorian Hannaway su Facebook: "Ora sei davvero un angelo. La mia cara amica Armelia è trapassata. Ci lascia un adorabile ricordo perché era una delle più grandi amiche che si possa mai avere. L'unica cosa più grande della sua bella anima era il suo straordinario talento. Ci ha regalato tanta gioia sul palco di Broadway così come nei suoi ruolitografici e televisivi". Era la sorella di Whoopi Goldberg in Ghost La McQueen interpretò il ruolo di Clara Brown in "Ghost", pellicola di culto e dal successo immenso diretta nel 1990 da Jerry Zucker, con ...

zazoomblog : Musica devastante lutto: Addio Leggenda - #Musica #devastante #lutto: #Addio - papel61 : RT @VolpiPvolpi99: Test rapidi negli aeroporti ma al pronto soccorso no. Devi aspettare e crepare. Purtroppo l'ho verificato per un devasta… - VolpiPvolpi99 : Test rapidi negli aeroporti ma al pronto soccorso no. Devi aspettare e crepare. Purtroppo l'ho verificato per un de… - Enrico_Arata : @dario39355099 Lo sconforto ci sta. E più ti dicono che passerà, più non ci credi e ti senti perduto. A me ha aiuta… - FeedelissimoCom : Devastante lutto nel mondo dello sport: i due calciatori sono morti in un incidente stradale -

Ultime Notizie dalla rete : Devastante lutto Fabrizio Moro, devastante lutto: l’addio sui social, il ritorno del dolore LettoQuotidiano Necrologi social per sentirsi più vicini

di Elisa Capobianco Lavorare a stretto contatto con la morte e poi con il dolore di chi resta. Ma avere anche, nei confronti di questi ultimi, la possibilità di regalare una cerimonia che sia un degno ...

Covid e salute mentale. Allarme Oms: “A causa del virus interrotti i servizi in moltissimi paesi”

07 OTT - Il Covid-19 ha di fatto interrotto i servizi di salute mentale nel 93% dei paesi del mondo. Nel mentre, proprio la domanda di salute mentale è aumentata. Questo quantoemerso da un nuovo sonda ...

di Elisa Capobianco Lavorare a stretto contatto con la morte e poi con il dolore di chi resta. Ma avere anche, nei confronti di questi ultimi, la possibilità di regalare una cerimonia che sia un degno ...07 OTT - Il Covid-19 ha di fatto interrotto i servizi di salute mentale nel 93% dei paesi del mondo. Nel mentre, proprio la domanda di salute mentale è aumentata. Questo quantoemerso da un nuovo sonda ...