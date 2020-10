Destiny 2 Oltre la Luce: nuove armi e armature in arrivo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Destiny 2: Oltre la Luce metterà al servizio dei Guardiani più impavidi nuove armi e armature. Scopritele con noi in questo articolo In data odierna Bungie ha rilasciato un nuovo interessante di Destiny 2: Oltre la Luce per mostrare alla community armi e armature della prossima espansione. I guardiani potranno brandire armamentario nuovo di zecca che li aiuterà a farsi rispettare mentre vagano nelle gelide lande di Europa. Destiny 2 Oltre la Luce: armi e armature esotiche vi aspettano nella nuova espansione Il nuovo equipaggiamento permetterà ai guardiani di prepararsi alle sfide lanciate ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 8 ottobre 2020)2:lametterà al servizio dei Guardiani più impavidi. Scopritele con noi in questo articolo In data odierna Bungie ha rilasciato un nuovo interessante di2:laper mostrare alla communitydella prossima espansione. I guardiani potranno brandire armamentario nuovo di zecca che li aiuterà a farsi rispettare mentre vagano nelle gelide lande di Europa.laesotiche vi aspettano nella nuova espansione Il nuovo equipaggiamento permetterà ai guardiani di prepararsi alle sfide lanciate ...

IVideogiocatore : Bungie ha pubblicato un nuovo video trailer in cui presenta l'equipaggiamento della prossima espansione di Destiny… - GamingToday4 : Destiny 2 Oltre la Luce, in arrivo il nuovo equipaggiamento esotico - GameSailors : Destiny 2: Oltre la Luce svela nuovi equipaggiamenti - News - krysis88 : RT @GamesPaladinsIT: Il nuovo equipaggiamento di Destiny 2: Oltre La Luce contro il ghiaccio di Europa - Multiplayerit : Destiny 2: Oltre la Luce: nuovo trailer e tanti dettagli per le armi e le armature -