De Luca: “Carenza di medici e infermieri. Chiesto l’intervento della Protezione Civile” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Al termine dell’incontro avvenuto oggi a Roma con il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha emesso una nota esplicativa. “Si è rilevato un elemento di criticità rappresentato dalla carenza di personale: bandi pubblici già esperiti non hanno prodotto la sufficiente copertura. Il numero elevato di contagi registrati vede una grande prevalenza di asintomatici destinati quindi all’isolamento domiciliare. Ma questo richiede l’impegno straordinario di personale medico infermieristico indispensabile per seguire i pazienti nel periodo di isolamento”. La nota prosegue: “Premesso che non si registrano oggi, come già ribadito, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 ottobre 2020) Al termine dell’incontro avvenuto oggi a Roma con il ministroSalute Roberto Speranza e il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, il presidenteRegione Campania, Vincenzo De, ha emesso una nota esplicativa. “Si è rilevato un elemento di criticità rappresentato dalla carenza di personale: bandi pubblici già esperiti non hanno prodotto la sufficiente copertura. Il numero elevato di contagi registrati vede una grande prevalenza di asintomatici destinati quindi all’isolamento domiciliare. Ma questo richiede l’impegno straordinario di personale medicostico indispensabile per seguire i pazienti nel periodo di isolamento”. La nota prosegue: “Premesso che non si registrano oggi, come già ribadito, ...

napolista : #DeLuca: “Carenza di #medici e #infermieri. Chiesto l’intervento della Protezione Civile” “Il numero elevato di con… - Pliniomedi : @BenedettaFrucci @CarlaGhizzani De Luca comunica che non vi è carenza di posti letto. - infoitinterno : Coronavirus, De Luca: 'Non vi è carenza di posti letto. Ok ai tamponi nelle strutture private' - LUCA_RM_79 : @asstel_it @DadoneFabiana @FunzPub Circa 700 idonei a cui è stato negato il diritto di lavorare. Favorisca la proro… - luca_p74 : RT @flayawa: - Gente che non ha ancora preso la cassa integrazione di MAGGIO - Attività che falliscono - Ragazzini che non vanno a scuo… -