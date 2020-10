DALLE STRADE DI SARAJEVO AL MITO DI PJANIC. AMER GOJAK, IL NUOVO TREQUARTISTA DEL TORINO (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il NUOVO PJANIC è sbarcato a TORINO, ma questa volta dalla sponda granata. È da qui che ripartirà AMER GOJAK, il giovane TREQUARTISTA che la squadra di Marco Giampaolo si è assicurata con un colpo last minute, nell’ultimo giorno di mercato. Ed è al connazionale bosniaco, ex Juventus e ora al Barcellona, che il NUOVO arrivato si ispira e a cui viene paragonato in patria. Ama giocare dietro le punte, ma può essere adattato anche al ruolo di mezzala o di centrale di centrocampo. Veloce, agile e con un buon piede, calcia soprattutto di destro, ma sa usare bene anche il mancino. Le sue specialità sono il dribbling, gli assist e i tiri dalla distanza. Alto 184 centimetri per 75 chilogrammi di peso, GOJAK ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilè sbarcato a, ma questa volta dalla sponda granata. È da qui che ripartirà, il giovaneche la squadra di Marco Giampaolo si è assicurata con un colpo last minute, nell’ultimo giorno di mercato. Ed è al connazionale bosniaco, ex Juventus e ora al Barcellona, che ilarrivato si ispira e a cui viene paragonato in patria. Ama giocare dietro le punte, ma può essere adattato anche al ruolo di mezzala o di centrale di centrocampo. Veloce, agile e con un buon piede, calcia soprattutto di destro, ma sa usare bene anche il mancino. Le sue specialità sono il dribbling, gli assist e i tiri dalla distanza. Alto 184 centimetri per 75 chilogrammi di peso,...

emergenzavvf : Escavatori e ruspe dei #vigilidelfuoco ancora al lavoro per rimuovere fango e detriti dalle strade della Valle Arro… - Nikobal3 : @dydsix Strade bloccate dalle 11.30 alle 16.30 e scuole chiuse solo perché lambisce la mia zona..non il massimo - Ossmeteobargone : RT @emergenzavvf: Escavatori e ruspe dei #vigilidelfuoco ancora al lavoro per rimuovere fango e detriti dalle strade della Valle Arroscia,… - CronacheMc : STRADE - Dalle 15 alle 20 divieto di sosta e transito alle auto lungo i vialetti, in via duca degli Abruzzi e in co… - forfuture_grumo : GaraGreenGrumo Gara raccolta rifiuti dalle strade Il giorno 17/10/2020 ore 11:00! #FridayForFuture #GrumoAppula… -