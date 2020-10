Dalla foto sciarpa al collo al video della Reggina per Thiago Cionek: storia (e ragioni) della deriva nelle presentazioni dei calciatori (Di giovedì 8 ottobre 2020) C’è solo un momento in cui l’identificazione fra club e tifoso diventa totale. Ancor più che nella vittoria. Perché niente come il rituale dell’annuncio di un nuovo acquisto riesce ad alimentare la liturgia laica del calcio. Un cerimoniale che si è ripetuto sempre identico per decenni. Con un dirigente del club a vestire i panni del sacerdote e gli appassionati a recitare la parte dei fedeli. Il celebrante prendeva la parola, si schiariva la voce, annunciava ai suoi devoti il nuovo profeta della domenica. Seguivano formule imparate a memoria, invocazioni standardizzate, fotografia nella sede del club con una sciarpa al collo e il primo allenamento. Poi arrivava il momento di andare in pace, amen. Punto. Nessuno spettacolo, nessuna ostensione pubblica, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) C’è solo un momento in cui l’identificazione fra club e tifoso diventa totale. Ancor più che nella vittoria. Perché niente come il rituale dell’annuncio di un nuovo acquisto riesce ad alimentare la liturgia laica del calcio. Un cerimoniale che si è ripetuto sempre identico per decenni. Con un dirigente del club a vestire i panni del sacerdote e gli appassionati a recitare la parte dei fedeli. Il celebrante prendeva la parola, si schiariva la voce, annunciava ai suoi devoti il nuovo profetadomenica. Seguivano formule imparate a memoria, invocazioni standardizzate,grafia nella sede del club con unaale il primo allenamento. Poi arrivava il momento di andare in pace, amen. Punto. Nessuno spettacolo, nessuna ostensione pubblica, ...

rep_palermo : La Sicilia secondo Ledesma, i suoi scatti in mostra in Estonia [di MARTA OCCHIPINTI Foto di JOSE' LUIS LEDESMA dall… - Giucassara : @deveraun_seraun Ho visto ma tu sei il cantante idolo delle donne o il maschione che lo prende e palpa il culo scus… - rachele98_ : @francemal96 Credo siano le colorazioni dalla 6 o 7 in poi, però non è molto comprensibile dalle foto e dai video f… - Sereio_X : RT @ANPIRomaPosti: dalla loro età o sesso. Furono bruciate case, stalle, bestiame, raccolti e il villaggio fu saccheggiato e quindi ridotto… - auroraa240 : @AlisTpwk si immaginavo dalla seconda foto haha -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla foto Dalla foto sciarpa al collo al video della Reggina per Thiago Cionek: storia (e ragioni) della deriva nelle… Il Fatto Quotidiano Lite tra Antonino in auto con Belen e i paparazzi? Spinalbese ha già perso la pazienza (Foto)

A scattare forse è stato lui. LA REAZIONE DEL FIDANZATO DI BELEN CONTRO I PAPARAZZI Le foto riportate dalla rivista risalirebbero a qualche giorno fa perché in questi giorni Belen e Antonino sono ...

L’Ecologia Umana non stravede per le encicliche papali e i governi che trattano ancora suddito il cittadino

garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected]. Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, ...

A scattare forse è stato lui. LA REAZIONE DEL FIDANZATO DI BELEN CONTRO I PAPARAZZI Le foto riportate dalla rivista risalirebbero a qualche giorno fa perché in questi giorni Belen e Antonino sono ...garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected]. Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, ...