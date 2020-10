Dai politici ai faccendieri. Ecco i registi dello scandalo Consip. Rilevante il ruolo dell’ex onorevole di An, Bocchino. Uomo di collegamento dell’immobiliarista Romeo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Se ne parla da anni e per lungo tempo l’inchiesta Consip (leggi l’articolo), con i suoi protagonisti e i mille rivoli, ha letteralmente monopolizzato l’attenzione di tutti, media inclusi. Un fitto e ingarbugliato sistema, su cui hanno indagato a lungo le procure di Roma e Napoli, in cui si sono susseguiti una lunga sequela di personaggi più o meno noti appartenenti tanto al mondo della politica quando a quello dell’imprenditoria. Al centro della vicenda sugli affari sospetti consumati all’ombra della centrale acquisti della Pubblica Amministrazione, secondo la ricostruzione dei magistrati di Roma, c’è l’immobiliarista Alfredo Romeo, ritenuto dai pm vicino ai renziani, che si sarebbe fatto largo a suon di mazzette per aggiudicarsi le gare pubbliche. Nato in provincia di Caserta ma napoletano di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Se ne parla da anni e per lungo tempo l’inchiesta(leggi l’articolo), con i suoi protagonisti e i mille rivoli, ha letteralmente monopolizzato l’attenzione di tutti, media inclusi. Un fitto e ingarbugliato sistema, su cui hanno indagato a lungo le procure di Roma e Napoli, in cui si sono susseguiti una lunga sequela di personaggi più o meno noti appartenenti tanto al mondo della politica quando a quello dell’imprenditoria. Al centro della vicenda sugli affari sospetti consumati all’ombra della centrale acquisti della Pubblica Amministrazione, secondo la ricostruzione dei magistrati di Roma, c’è l’immobiliarista Alfredo, ritenuto dai pm vicino ai renziani, che si sarebbe fatto largo a suon di mazzette per aggiudicarsi le gare pubbliche. Nato in provincia di Caserta ma napoletano di ...

matteosalvinimi : #Salvini: Un politico deve essere giudicato dai cittadini se si tratta di atti politici: limitare l'immigrazione cl… - iovotonooo : @GiorgiaMeloni Meloni ma perché non la smettete? Lasciate sto ragazzo in pace dai vostri luridi scopi politici! Sie… - Riccardoelvisi : @vanabeau Buon pomeriggio,Vana ?? Faccio una digressione dai temi politici.Ti volevo solo far notare come 2 delle ca… - TwittIt79840933 : RT @GiancarloDeRisi: Porro e la verità fuori dai denti: 'Le colpe di Salvini a giudizio ce l'hanno soprattutto i politici. Si vergognino!'… - banzaisolaro : RT @GiancarloDeRisi: Porro e la verità fuori dai denti: 'Le colpe di Salvini a giudizio ce l'hanno soprattutto i politici. Si vergognino!'… -