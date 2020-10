Da sette anni chiuso in casa con il pc | parla Marco Brocca | l' hikikomori italiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tutto il mondo per lui è la sua cameretta, la sua finestra è il computer , il solo strumento attraverso cui comunica con l'esterno. Lui è, un ragazzone di 25, che ha scelto l'auto-...

valigiablu : Dopo sette anni di processo, condannati leader e militanti nazisti di Alba Dorata per l'omicidio del rapper antifas… - lauraboldrini : #3ottobre 2013, 368 eritrei morti davanti #Lampedusa. Una delle più drammatiche tragedie dell'immigrazione nel Medi… - limesonline : ?? #LimesVintage - Solo articoli vecchi di almeno 15 anni Di seguito, un nostro classicone: Erano le sette di sera… - ImpieriFilippo : RT @Ghigliottina: #8ottobre 2000: dopo 21 anni la @ScuderiaFerrari torna a vincere il mondiale piloti di #F1 con Michael #Schumacher grazie… - CittadinaJ : RT @Paroledipaola: A tutti quelli che fanno storie e chiamano la #mascherina museruola volevo dire che i miei alunni di sette anni se la te… -

Ultime Notizie dalla rete : sette anni

L'HuffPost

Parte la campagna «È tempo di vita» 2020: un ricettario, una serie web e sette incontri in diretta sul canale Instagram dedicato per rispondere ai dubbi delle pazienti ...Attraverso un video pubblicato su Twitter, la Roma ha ricordato il primo gol in maglia giallorossa di Agostino Di Bartolomei,... Secondo quanto appreso dalla redazione di VoceGialloRossa.it, la tratta ...