Da oggi è obbligatorio avere sempre con sé la mascherina. Va indossata anche all’aperto. Speranza: “Lavoriamo giorno e notte per evitare un nuovo lockdown” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Via libera da parte del Consiglio dei ministri alla proroga, fino al 15 ottobre, del Dpcm con le norme anti-Covid e da subito obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto. Entro il 15 ottobre andrà poi adottato un nuovo Decreto per confermare o aggiornare tali regole. Questo quanto deciso ieri a Palazzo Chigi dopo il voto favorevole da parte anche della Camera alla risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni svolte martedì a Montecitorio dal ministro della salute Roberto Speranza sulle misure di contenimento del coronavirus. IL PUNTO. Il Consiglio dei ministri, su proposta del premier Giuseppe Conte e vista la nota del ministro della salute e il parere del Comitato tecnico-scientifico, ha deliberato la proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato d’emergenza. Possibile così ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Via libera da parte del Consiglio dei ministri alla proroga, fino al 15 ottobre, del Dpcm con le norme anti-Covid e da subito obbligo di indossare le mascherineall’aperto. Entro il 15 ottobre andrà poi adottato unDecreto per confermare o aggiornare tali regole. Questo quanto deciso ieri a Palazzo Chigi dopo il voto favorevole da partedella Camera alla risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni svolte martedì a Montecitorio dal ministro della salute Robertosulle misure di contenimento del coronavirus. IL PUNTO. Il Consiglio dei ministri, su proposta del premier Giuseppe Conte e vista la nota del ministro della salute e il parere del Comitato tecnico-scientifico, ha deliberato la proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato d’emergenza. Possibile così ...

regionepiemonte : #covid19 ?? Da oggi 5 ottobre in #Piemonte sarà obbligatorio indossare la #mascherina anche all'aperto: ? agli ingr… - micheleemiliano : Da oggi, in #Puglia, è obbligatorio l’uso della mascherina negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali… - Twiperbole : ?? #Coronavirus ?? Da oggi è obbligatorio indossare la #mascherina all’aperto dalle 18 del venerdì alle 24 della dome… - rocmvv : Da oggi in tutta l’Italia è #obbligatorio indossare la #mascherina anche all’aperto. Il #Governo ha approvato un nu… - letteraemme_ : Da oggi sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto (più o meno) -