“Da ingegnere biomedico avevo un ottimo stipendio Ma ho lasciato il mio lavoro per l’assistenza domiciliare”

(Di giovedì 8 ottobre 2020) “Il Covid è stato per me l’ennesima conferma di aver fatto la scelta giusta: ho potuto aiutare chi aveva bisogno di assistenza sanitaria, chi di cibo e chi semplicemente chiedeva conforto o vicinanza. Ci sono soddisfazioni che uno può vivere solo lavorando in alcuni contesti e queste soddisfazioni non sono monetizziabili”. Cecily Castelnovo è undi 40 anni e fino a due anni fa lavorava come project manager in una grossa multinazionale: bell’ambiente, buona posizione,. Ma sentiva che qualcosa non tornava, che in qualche modo stava sacrificando i suoi valori. Così, quando le hanno proposto di diventare responsabile operativo in una onlus di Milano attiva in ambito sociosanitario non ha saputo dire di no. Tutto è iniziato nel ...