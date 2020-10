Da Comune Roma 756mila euro a Palexpo per disavanzo bilancio 2014 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma – L’Assemblea capitolina ha approvato con 24 voti favorevoli, 5 astenuti e nessuno contrario la proposta di delibera 123/2020 che riconosce la legittimita’ di un debito fuori bilancio pari a 755.996 euro dell’Azienda speciale Palexpo collegato al bilancio d’esercizio 2014. A illustrare il provvedimento e’ stato il vicesindaco e assessore alla Cultura del Campidoglio, Luca Bergamo. “Parliamo del riconoscimento di un debito fuori bilancio maturato nell’esercizio 2014 che deriva da un disavanzo di gestione e per cui da parte del Comune c’e’ stato un accantonamento di fondi nel corso degli anni. La vicenda- ha spiegato Bergamo- nasce nel 2014 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 ottobre 2020)– L’Assemblea capitolina ha approvato con 24 voti favorevoli, 5 astenuti e nessuno contrario la proposta di delibera 123/2020 che riconosce la legittimita’ di un debito fuoripari a 755.996dell’Azienda specialecollegato ald’esercizio. A illustrare il provvedimento e’ stato il vicesindaco e assessore alla Cultura del Campidoglio, Luca Bergamo. “Parliamo del riconoscimento di un debito fuorimaturato nell’esercizioche deriva da undi gestione e per cui da parte delc’e’ stato un accantonamento di fondi nel corso degli anni. La vicenda- ha spiegato Bergamo- nasce nel...

Rinaldi_euro : Gentile ministro dell’ambiente @SergioCosta_min è a conoscenza che il Comune di Roma ha dato ordine per il 9 ottobr… - Rinaldi_euro : Il Comune di Roma vuole abbattere un meraviglioso cipresso. Chi è l’irresponsabile che decide queste cose? Sono nat… - Roma : Il Roseto comunale, in occasione della fioritura autunnale, apre i suoi cancelli al pubblico da domenica 11 ottobre… - TDROLDLADY : RT @marioadinolfi: Il comune di Iseo offre un bonus di 160 euro per 18 mesi come sostegno alla maternità per evitare alle donne l’aborto e… - Ornella43760603 : RT @marioadinolfi: Il comune di Iseo offre un bonus di 160 euro per 18 mesi come sostegno alla maternità per evitare alle donne l’aborto e… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Roma Da Comune Roma 756mila euro a Palexpo per disavanzo bilancio 2014 RomaDailyNews Rapporto Caritas Migrantes 2020, l'Italia vera dei migranti: meno arrivi e la maggioranza è cristiana

La situazione fotografata dal l XXIX Rapporto Immigrazione Caritas Migrantes. Trend migratorio in frenata, calano le nascite anche tra gli stranieri. Il dato che lascerà qualcuno sorpreso: più della m ...

Auchan lascia, arriva Conad. A Roma 400 lavoratori a rischio: "Per noi nessuna garanzia sul futuro"

Auchan vende a Conad, 400 lavoratori a rischio: "Svuotiamo scaffali senza garanzie per il futuro" La catena di supermercati francese sta cedendo le proprie attività a Conad. Ma non è chiaro il futuro ...

La situazione fotografata dal l XXIX Rapporto Immigrazione Caritas Migrantes. Trend migratorio in frenata, calano le nascite anche tra gli stranieri. Il dato che lascerà qualcuno sorpreso: più della m ...Auchan vende a Conad, 400 lavoratori a rischio: "Svuotiamo scaffali senza garanzie per il futuro" La catena di supermercati francese sta cedendo le proprie attività a Conad. Ma non è chiaro il futuro ...